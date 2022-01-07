44 пьяных водителя пойманы за пять дней 2022 года в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД во время каникул патрулируют улицы города. За минувшие пять дней 2022 года они выявили 26 водителей, находящихся за рулем в состоянии опьянения, при этом 4 из них оказались без прав.

14 граждан решили не проходить медосвидетельствования, а еще против 4 пришлось завести уголовное дело, так как они повторно сели за руль в состоянии опьянения. Во время праздничных дней на дорогах патрулируют дополнительные наряды ДПС. Как правило, пьяных граждан ловят в местах массового скопления людей, сообщают в местной ГИБДД. Там отметили, что в это время контроль за водителями, нарушающими ПДД, особенно пристальный. Напомним, 4 января стало известно, что с 31 декабря по 4 января в Нижнем Тагиле были пойманы 16 пьяных жителей. Инспекторы ГИБДД поймали 16 пьяных водителей в новогодние праздники в Тагиле

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