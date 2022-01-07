ГИБДД предупредила тагильских водителей о неблагоприятных дорожных условиях

Водителям советуют отложить поездки на продолжительное расстояние, либо использовать железнодорожный транспорт. В том случае, если поездки избежать не удается, необходимо соблюдать ПДД, держать безопасное расстояние между машинами и не совершать опасных маневров. Во время снегопада нужно понижать скорость и не забывать о пешеходах.