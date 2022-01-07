ГИБДД предупредила тагильских водителей о неблагоприятных дорожных условиях

На данный момент на дорогах работают дорожные и коммунальные службы, но из-за машин, которые жители оставили на стоянках, не представляется возможным полностью почистить дороги и улицы. Рекомендуется переставить машины, сообщает ОГИБДД МУ МВД «Нижнетагильское».
Водителям советуют отложить поездки на продолжительное расстояние, либо использовать железнодорожный транспорт. В том случае, если поездки избежать не удается, необходимо соблюдать ПДД, держать безопасное расстояние между машинами и не совершать опасных маневров. Во время снегопада нужно понижать скорость и не забывать о пешеходах.
Напомним, 6 января эвакуируют с парковки автомобили, поставленные на стоянки для инвалидов у торгового центра DEPO в Нижнем Тагиле.