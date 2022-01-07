ГИБДД предупредила тагильских водителей о неблагоприятных дорожных условиях

ГИБДД предупредила тагильских водителей о неблагоприятных дорожных условиях
ГИБДД предупредила тагильских водителей о неблагоприятных дорожных условиях
Сегодня, 15:19ТранспортФото: ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское»
В Нижнем Тагиле из-за неблагоприятных погодных условий на дороге возникла сложная обстановка. Отмечается низкая температура, выпадение осадкой и плохая видимость.

На данный момент на дорогах работают дорожные и коммунальные службы, но из-за машин, которые жители оставили на стоянках, не представляется возможным полностью почистить дороги и улицы. Рекомендуется переставить машины, сообщает ОГИБДД МУ МВД «Нижнетагильское».

Водителям советуют отложить поездки на продолжительное расстояние, либо использовать железнодорожный транспорт. В том случае, если поездки избежать не удается, необходимо соблюдать ПДД, держать безопасное расстояние между машинами и не совершать опасных маневров. Во время снегопада нужно понижать скорость и не забывать о пешеходах.

Напомним, 6 января эвакуируют с парковки автомобили, поставленные на стоянки для инвалидов у торгового центра DEPO в Нижнем Тагиле.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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