Школьники из посёлков Уралец и Черноисточинск рассказали водителям о ПДД (ФОТО)

6 февраля на территории Пригородного района Нижнего Тагила прошли Уроки безопасности для школьников по правилам дорожного движения. Учащиеся школ посёлков Уралец и Черноисточинск вместе с сотрудниками полиции контролировали дорожное движение на оживлённых участках дороги.

Учащиеся школы №9 из посёлка Уралец познакомились с устройством патрульного автомобиля и особенностями работы сотрудников ДПС. После мероприятия многие мальчишки заявили о своём желании работать в полиции, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Воспитанники Черноисточинского дома детского творчества вышли на центральную часть посёлка с брошюрами и листовками в руках. Сотрудники дорожной полиции останавливали транспортные средства, и водители, по привычке достававшие документы для проверки, были приятно удивлены детям, которые рассказывали о правилах дорожного движения.

Каждый водитель пообещал школьникам не нарушать ПДД и быть внимательным за рулём.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила