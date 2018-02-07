Школьники из посёлков Уралец и Черноисточинск рассказали водителям о ПДД (ФОТО)
Школьники из посёлков Уралец и Черноисточинск стали участниками Уроков безопасности по ПДД.
6 февраля на территории Пригородного района Нижнего Тагила прошли Уроки безопасности для школьников по правилам дорожного движения. Учащиеся школ посёлков Уралец и Черноисточинск вместе с сотрудниками полиции контролировали дорожное движение на оживлённых участках дороги.
Учащиеся школы №9 из посёлка Уралец познакомились с устройством патрульного автомобиля и особенностями работы сотрудников ДПС. После мероприятия многие мальчишки заявили о своём желании работать в полиции, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
Воспитанники Черноисточинского дома детского творчества вышли на центральную часть посёлка с брошюрами и листовками в руках. Сотрудники дорожной полиции останавливали транспортные средства, и водители, по привычке достававшие документы для проверки, были приятно удивлены детям, которые рассказывали о правилах дорожного движения.
Каждый водитель пообещал школьникам не нарушать ПДД и быть внимательным за рулём.
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
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