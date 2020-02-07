В администрации Нижнего Тагила обсудили проблемы по уборке снега

Владислав Пинаев сказал, что рекордсменами по обращениям тагильчан стали общественный транспорт и уборка территорий от снега.

Я бы попросил проанализировать каждое обращение отдельно. Что-то мне подсказывает, что это касается дворовых территорий. Где ситуация критичная, обратиться к дорожникам за помощью, сообщил мэр города.

В администрации Ленинского района вчера, 6 февраля, провели совещание с управляющими компаниями.

Мы рекордсмены на этой неделе по обращениям — 32%. Большая часть — это очистка дорог. Вчера провели совещание с управляющими компаниями «Городок», «Строительные технологии» и одно обращение по МУП «ГУК» — очистка кварталов. Также есть ряд обращений по частному сектору, сказал глава Ленинского района Геннадий Мальцев.

Мальцев добавил, что ситуацию по дорогам взяли на контроль и в начале следующей недели её скорректируют, а также в ближайшее время устранят недостатки на ГГМ.

Также жалобы поступали и из сельских местностей.