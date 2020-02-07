В администрации Нижнего Тагила обсудили проблемы по уборке снега
Сегодня, 7 февраля, в мэрии Нижнего Тагила обсудили оборку снега на дорогах, внутриквартальных территориях и частных секторах.
Владислав Пинаев сказал, что рекордсменами по обращениям тагильчан стали общественный транспорт и уборка территорий от снега.
Я бы попросил проанализировать каждое обращение отдельно. Что-то мне подсказывает, что это касается дворовых территорий. Где ситуация критичная, обратиться к дорожникам за помощью, сообщил мэр города.
В администрации Ленинского района вчера, 6 февраля, провели совещание с управляющими компаниями.
Мы рекордсмены на этой неделе по обращениям — 32%. Большая часть — это очистка дорог. Вчера провели совещание с управляющими компаниями «Городок», «Строительные технологии» и одно обращение по МУП «ГУК» — очистка кварталов. Также есть ряд обращений по частному сектору, сказал глава Ленинского района Геннадий Мальцев.
Мальцев добавил, что ситуацию по дорогам взяли на контроль и в начале следующей недели её скорректируют, а также в ближайшее время устранят недостатки на ГГМ.
Также жалобы поступали и из сельских местностей.
Дороги чистятся. С первого по пятое число все сельские населённые пункты прочищены неоднократно, сказала начальник управления территориального развития и общественных связей Лидия Панникова.