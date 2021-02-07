Закрытие моста на улице Циолковского: будет ли в Нижнем Тагиле транспортный коллапс?

Мне кажется, с Тагилстроя в центр города будет добираться проблемно. Если раньше мы ехали через Циолковского, то как будет теперь? Это была единственная короткая дорога в центр. Где будет проходить объезд? Как сильно это повлияет на время поездки? Мне, например, сейчас зимой приходится на работу выезжать в 7.20. Очень не хотелось бы выезжать еще раньше, тем более ребенка в садик вести, это тоже время занимает. Возможно, это все не так страшно, но все же хотелось бы ясности,считает Ирина.