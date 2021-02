Закрытие моста на улице Циолковского: будет ли в Нижнем Тагиле транспортный коллапс?

В июле 2021 года на несколько месяцев в связи с ремонтом будет закрыт мост на улице Циолковского. Готов ли Нижний Тагил к масштабной реконструкции путепровода? Не приведет ли закрытие моста к транспортному коллапсу? И есть ли объездные пути, выясняло TagilCity.ru.

С чего все началось О необходимости ремонта моста на улице Циолковского заговорили еще в 2017 году. Тогда обследование путепровода провела компания «Маскот». Ее эксперты сделали заключение о том, что тротуары и промежуточные опоры моста находятся в аварийном состоянии, проезжая часть не соответствует нормам, а остальные элементы были признаны ограниченно работоспособными. Кроме того, некоторые части моста нуждаются в полной замене. Путепровод хотели закрыть на ремонт в 2018 году, затем работы перенесли на 2019 год, а позже — еще на год. Состояние моста на улице Циолковского Photo: «Тагил без ям» Что и за сколько времени будут ремонтировать В конце прошлого года администрация Нижнего Тагила объявила конкурс по поиску подрядчика на реконструкцию путепровода по улице Циолковского и капитальному ремонту дороги по Октябрьской революции. Победителем стало ООО «Уралстроймонтаж». Цена контракта — 1 млрд 175 млн рублей, что сделало проект самым масштабным в городе после строительства моста через Тагильский пруд. Согласно проектной документации, все работы разобьют на три этапа: 1 этап: ремонт улицы Циолковского, включая путепровод через ж/д пути, от улицы Октябрьской революции до улицы Индустриальной.

ремонт улицы Циолковского, включая путепровод через ж/д пути, от улицы Октябрьской революции до улицы Индустриальной. 2 этап: реконструкция улицы Октябрьской революции от улицы Серова до улицы Газетной.

реконструкция улицы Октябрьской революции от улицы Серова до улицы Газетной. 3 этап: ремонт улицы Октябрьской революции от улицы Газетной до улицы Заводской. Все работы рассчитаны до 2024 года. Реконструкция путепровода будет проведена по полосам. Согласно проекту, сначала разбирается одна половина моста, при этом инженерные сети переносятся на другую половину. Затем коммуникации вновь размещают на построенной части, далее продолжается строительство оставшейся части конструкции,рассказали TagilCity.ru в ООО «Уралстроймонтаж». Также в компании отметили, что во время возведения нового моста строители будут договариваться с РЖД об «окнах» для ремонта. Обновленный мост протяженностью около 40 метров не поменяет своих характеристик. На нем по-прежнему останутся две полосы в обоих направлениях для автотранспорта и две трамвайные линии, которые тоже будут заменены на новые. Также путепровод оборудуют подсветкой и камерами видеонаблюдения. В Нижнем Тагиле началась подготовка к реконструкции моста на улице Циолковского Проблема объездных Так как мост на улице Циолковского является важной транспортной артерией в Нижнем Тагиле, одним из острых вопросов стали объездные пути после его закрытия. В течение нескольких месяцев проезд по путепроводу будет невозможен как для личного, так и для общественного транспорта. В администрации города заявили, что в настоящее время уже ведется обследование объездных путей, определяются работы по улучшению их состояния до закрытия движения по путепроводу. Кроме того, ведутся переговоры с представителями малых предприятий, расположенных в непосредственной близости от объекта, по поводу изменения графика работы смен. Проект в крайней степени тяжелый, очень ответственный. Должны быть просчитаны все риски, сделана дорожная карта, исполнение которой позволит нам уменьшить уровень негатива, который появится в связи с объективными причинами по переводу движения транспорта на пути объезда. К старту строительно-монтажных работ, который планируется на середину весны, нужно закончить всю сопутствующую работу, чтобы максимально сократить время перекрытия движения по путепроводу, заявил глава города Владислав Пинаев. Photo: 1MediaInvest Перестраивать график работы сотрудников и менять движение автобусов, которые довозят рабочих из других районов, возможно придется и Нижнетагильскому металлургическому комбинату, где работают около 15 тысяч тагильчан. Однако пока о планах предприятия ничего не известно. Редакция TagilCity.ru отправила официальный запрос на НТМК с просьбой сообщить о возможных изменениях в работе комбината из-за закрытия моста. На момент публикации ответ получен не был. Работникам предприятия также не сообщали о нововведениях. Знаю, что в 2018 году, когда думали, что мост будут закрывать, на НТМК выходил приказ о переносе начала смены с 8.00 на 7.00. Думаю, в этом году будет такая же схема. Единственное, что предприятию нужно еще продумать, так это то, что мамочкам придется раньше приводить детей в детский сад. О транспорте как-то не беспокоюсь, хотя сама живу на Вагонке и езжу на работу на автобусе НТМК. Наверняка продумают все объездные пути,поделилась мнением с TagilCity.ru работник комбината Татьяна. Возможен ли транспортный коллапс? Основную нагрузку по объезду возьмут на себя улицы Индустриальная, Фестивальная, а также магистрали в районе Красного Камня. (возможные пути объезда) По мнению председателя ОД «Тагил без ям» Никиты Чапурина, большинство из этих дорог находятся в хорошем состоянии и готовы к повышенной нагрузке. Например, улица Береговая-Краснокаменская. Улица Индустриальная же требует частичного ремонта. Индустриальная требует ремонта на участке от Циолковского до Фестивальной. Там просели колодцы, идет раскрытие швов, есть колейность. До закрытия моста эту дорогу необходимо привести в нормативное состояние,рассказал редакции Никита Чапурин. Возрастет нагрузка и на общественный транспорт, так как трамвайное сообщение с Тагилстроем будет полностью прекращено. Некоторые тагильчане беспокоятся о том, что на дорогу до центра города придется тратить больше времени. Тагильчанка Ирина ежедневно тратит на дорогу с Тагилстроя до работы в центр города более 40 минут и переживает, что из-за закрытия моста ей придется выходить еще раньше. Мне кажется, с Тагилстроя в центр города будет добираться проблемно. Если раньше мы ехали через Циолковского, то как будет теперь? Это была единственная короткая дорога в центр. Где будет проходить объезд? Как сильно это повлияет на время поездки? Мне, например, сейчас зимой приходится на работу выезжать в 7.20. Очень не хотелось бы выезжать еще раньше, тем более ребенка в садик вести, это тоже время занимает. Возможно, это все не так страшно, но все же хотелось бы ясности,считает Ирина. Photo: 1MediaInvest Временные рамки проекта сейчас - самая острая проблема. Подрядчик заключил контракт на строительство больше месяца назад, но до сих пор не называет сроки начала первого этапа проекта. Известно, что закрытие моста назначено на июль и, согласно проектной документации, должно продлиться 3,5 месяца. Но, по мнению общественника Никиты Чапурина, реальные сроки могут отличаться в большую сторону. Проблема еще в том, что когда построят мост, это не значит тут же откроют по нему движение. Есть еще подъезды к мосту и на них объем работы достаточно большой. Мое сугубо личное мнение, ориентировать жителей на закрытие движения на этом участке нужно с июля 2020 года по май 2021 года. Потому что даже при возведении железобетонных конструкций, асфальтирование делать зимой невозможно,считает общественник. Мэрия Нижнего Тагила также планирует провести реконструкцию путепровода в максимально сжатые сроки за счет параллельного выполнения работ по путепроводу и подпорным стенам. Так как закрытие единственного связующего моста с Тагилстроем - тема непростая и глобальная для Нижнего Тагила, редакция TagilCity.ru также изучит планы МУП «Тагильский трамвай», пообщается с перевозчиками общественного транспорта и РЖД.

