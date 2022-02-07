На Среднем Урале откроют 19 пунктов весогабаритного контроля

По состоянию на конец минувшего года четыре таких пункта завершили строить на автодорогах Ивделя, Арамиля, Режа и Ревды, пишет «Областная газета».
Действующие на региональных дорогах пункты габаритного и весового контроля дооснастили в прошлом году электронными табло, в режиме реального времени отображающими сведения обо всех параметрах авто. Напомним, ранее данные о размерах машин, а также об их массах водители получали в SMS-сообщениях.
Автоматические пункты оснастили при этом модулями, которые распознают номерные знаки машин и измеряют их скорость, а также камерами фотофиксации и блоками внутрисистемного взаимодействия.