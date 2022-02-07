На Среднем Урале откроют 19 пунктов весогабаритного контроля

На Среднем Урале откроют 19 пунктов весогабаритного контроля
На Среднем Урале откроют 19 пунктов весогабаритного контроля
Сегодня, 21:14ТранспортФото: 1MI

На Среднем Урале появятся в 2022 году 19 пунктов весогабаритного контроля

На территории Среднего Урала в 2022 году планируют открыть в общей сложности 19 автоматических пунктов весогабаритного контроля. Это стало возможным в рамках реализации масштабного национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

По состоянию на конец минувшего года четыре таких пункта завершили строить на автодорогах Ивделя, Арамиля, Режа и Ревды, пишет «Областная газета».

Действующие на региональных дорогах пункты габаритного и весового контроля дооснастили в прошлом году электронными табло, в режиме реального времени отображающими сведения обо всех параметрах авто. Напомним, ранее данные о размерах машин, а также об их массах водители получали в SMS-сообщениях.

Автоматические пункты оснастили при этом модулями, которые распознают номерные знаки машин и измеряют их скорость, а также камерами фотофиксации и блоками внутрисистемного взаимодействия.

Материалы по теме:
дорогиУралмашины
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы