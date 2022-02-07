На Среднем Урале откроют 19 пунктов весогабаритного контроля

На Среднем Урале появятся в 2022 году 19 пунктов весогабаритного контроля

На территории Среднего Урала в 2022 году планируют открыть в общей сложности 19 автоматических пунктов весогабаритного контроля. Это стало возможным в рамках реализации масштабного национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

По состоянию на конец минувшего года четыре таких пункта завершили строить на автодорогах Ивделя, Арамиля, Режа и Ревды, пишет «Областная газета». Действующие на региональных дорогах пункты габаритного и весового контроля дооснастили в прошлом году электронными табло, в режиме реального времени отображающими сведения обо всех параметрах авто. Напомним, ранее данные о размерах машин, а также об их массах водители получали в SMS-сообщениях. Автоматические пункты оснастили при этом модулями, которые распознают номерные знаки машин и измеряют их скорость, а также камерами фотофиксации и блоками внутрисистемного взаимодействия.

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