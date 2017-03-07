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113 штрафов на 75 тысяч рублей выписаны водителям тагильских маршруток за четыре дня рейда
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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113 штрафов на 75 тысяч рублей выписаны водителям тагильских маршруток за четыре дня рейда

7 марта 2017, 08:30Транспорт
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