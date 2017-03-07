Аварийные ямы заделали на улице Индустриальной: выявление аварийных участков тагильских дорог продолжается

Эти работы не относятся к закатке асфальтом дорог в процессе их ремонта. Существует категория аварийного ремонта, о котором в данном случае и идёт речь.

Он существует для того, чтобы обезопасить дороги от глубоких ям: от 10-15 сантиметров. Попавший в такие ямы автомобиль может повредить подвеску, ходовую часть. При менее благоприятном стечении обстоятельств последствия могут быть и более тяжёлые.

Именно поэтому просим присылать фотографии в группу «Тагил без ям» для составления списка на основе этих фотографий. Данный список будет направлен подрядным организациям и в «Службу заказчика» пояснил редакции TagilCity.ru председатель движения Никита Чапурин».

Дорожные службы холодными смесями асфальта проведут ямочный ремонт, чем снимут аварийность на дорогах.