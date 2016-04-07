Нижний Тагил может потерять своих будущих чемпионов из-за состояния дорог: родители не могут возить своих детей на тренировки (ФОТО)

Мой 10-летний сын 2 года занимается в секции, возим туда с ГГМ три раза в неделю. Имеет уже второй юношеский разряд. Биатлоном увлечены серьезно, но впервые пришлось отказаться от тренировок из-за того, что не можем добраться, т.к. возим своим транспортом - это просто убийство автомобиля. Ждем уже не ремонта дороги, а когда хотя бы засыплют ямы или разровняют дорогу грейдером. Секция биатлона у нас в городе только на ВМЗ и ее посещают ребята из разных районов города, которым она не в пешей доступности написала в редакцию TagilCity.ru читательница Олеся.

Ранее портал TagilCity.ru писал о бездонной луже напротив спортивной школы, в глубинах которой скрываются глубокие ямы. Попадая в эти ямы автомобили тагильчан получают серьезные повреждения.

Фото от 29.03.2016

Необходимо учитывать, что из какого бы района ни приходилось добираться юным спортсменам на автомобилях своих родителей, остальные дороги Нижнего Тагила тоже нуждаются в ремонте.

Вместе с моим сыном занимаются 5 или 6 детей из Политехнической гимназии. У некоторых уже есть спортивные достижения. Если бы был какой-то прямой маршрут, мы бы пользовались общественным транспортом. Сейчас каждый день там [на ул. Выйская - прим. ред.] стоят автомобили с рваными шинами. Цена вопроса – 10 тысяч. Я не готова ездить за такие деньги в одну сторону добавила тагильчанка Олеся в разговоре с журналистом TagilCity.ru.

Фотографии сообщества: «Биатлон НТ»

Понятно, что в спортивной школе занимаются ребята из разных районов города. Возможно, что не у всех родителей есть автомобили. Можно ли добраться до спортивной школы с помощью общественного транспорта от Политехнической гимназии, расположенной на ГГМ рядом с Уральским проспектом?

Через ГГМ раз в час ходит автобус №15, проезжая по Черноисточинскому шоссе, там же, где и маршрутки №25, №41, №33. Общественный транспорт идёт до остановки «Кинотеатр Урал», от которой до спортивной школы нужно преодолеть расстояние более одного километра. Тем же маршрутом нужно возвращаться обратно, вечером. Нужно учесть, что многие воспитанники спортшколы – младшие школьники.

На фото – маршрут, добраться которым можно до секции, если воспользоваться маршрутным такси №33.

Скриншот из справочника 2gis.