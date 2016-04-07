В апреле в Нижнем Тагиле скоростные «Ласточки» вновь будут заменены на «экспрессы»
С 10 по 15 апреля два электропоезда «Ласточка» отправятся на плановые техосмотры.
Вместо них, по маршруту Екатеринбург-Нижний Тагил, будут курсировать другие подвижные составы. «РЖД» предупреждает тагильчан об изменениях в расписании.
Отправление поезда №7076 из Екатеринбурга – по расписанию. В Нижний Тагил экспресс будет прибывать на 10 минут позже по сравнению с предыдущим графиком – в 19:24 по местному времени.
Отправление следующего поезда из Нижнего Тагила в 20:08 – раньше на 10 минут. Прибытие на железнодорожный вокзал Екатеринбурга по расписанию в 22:07.
Стоит добавить, что с 24 апреля на свердловских железных дорогах будут запущены дополнительные электрички и введены дополнительные остановки. Это связано с увеличением пассажиров в весенне-летний период. Летние поезда будут курсировать до 25 сентября. С изменениями можно ознакомиться на сайте или в пригородных кассах.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru