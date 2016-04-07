В Нижнем Тагиле на перекрёстке Серова-Красноармейская столкнулись ВАЗ и «Субару»
7 апреля 2016, 15:15ТранспортПавел Щербина
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Авария произошла сегодня на перекрёстке улиц Серова и Красноармейская.
Сюжеты: Нижний Тагил
Столкнулись зелёный автомобиль ВАЗ и чёрный «Субару». Оба автомобиля технически повреждены. Авария создала дополнительные помехи на том участке дороги, где часто формируются пробки.
Получить оперативный комментарий о произошедшем ДТП от отдела пропаганды ГИБДД не удалось. Потому неизвестно, пострадал ли кто-то из людей в результате инцидента.
Но в релизе, подготовленном ГИБДД по случаю непогоды, даются следующие советы водителям Нижнего Тагила:
Снижать скорость плавно, без резких торможений. Не останавливаться, оказавшись в луже, двигаться на прежней скорости, держа руль прямо. Направлять кондиционер на запотевающие стёкла. Если они запотевают постоянно – просушить салон автомобиля.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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