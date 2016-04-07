В Нижнем Тагиле на улицах снежная каша и лужи: ГИБДД просит автолюбителей быть осторожными на дорогах

Прежде всего, важно помнить, что во время дождя сцепление шин с дорогой снижается, а тормозной путь увеличивается. При резкой остановке, как и на льду, автомобиль может занести и даже развернуть на дороге. Поэтому необходимо плавно снижать скорость.

Когда на дороге много воды, машина не едет, а, скорее, плывет по дороге. В таких условиях, автомобиль часто становится неуправляемым. Заблаговременное торможение помогает избежать аквапланирования. Попав в лужу, необходимо добавить газу, чтобы вода вышла из-под колес. Руль важно не крутить.

Преодолев водяное препятствие, несколько раз притормозите. Таким образом, вы просушите тормозные колодки. Но делать это нужно, не создавая помех другим автомобилистам. Будьте вежливы – из-за «гонок» по лужам вы можете окатить водой пешеходов.

Еще одна проблема во время дождей – из-за высокой влажности запотевают окна. Просушить их можно с помощью кондиционера, направив поток воздуха на запотевшие окна. Также можно включить печку в автомобиле. Если это не помогает, то, скорее всего, влага скопилась в обшивке. Тогда необходимо просушить салон автомобиля в теплом помещении. Еще одно средство от запотевших окон – замена воздушного фильтра.