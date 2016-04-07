В Нижнем Тагиле взамен отмененного автобуса в поселок Северный стали чаще ходить трамваи

Теперь трамваи на 6 и 10 маршрутах стали ходить чаще. Время рейсов подобрано таким образом, чтобы рабочим предприятий Нижнего Тагила было удобно выезжать на работу и возвращаться с неё домой.

Сделали это для пассажиров. Пассажиры с Северного поселка и работники УВЗ просили дополнительный вагон, который бы ходил с Северного и забирал их на работу в 23:00. И с УВЗ увозил около часа. Кроме того, изменено и утреннее расписание рассказали журналисту TagilCity.ru в МУП «Тагильский трамвай».

Рейсы добавили не навсегда, а до окончания ремонта дороги. Дальше всё будет зависеть от самих тагильчан. Если дополнительные рейсы останутся достаточно востребованными, то их оставят. Если же жители поселка Северный предпочтут иные виды транспорта, то расписание вернется к старому варианту.

С измененным расписанием движения трамваев жители Нижнего Тагила могут ознакомиться на сайте TagilCity.ru.