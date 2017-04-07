Коробка от лапши «Доширак» стала причиной вынужденной остановки электрички под Нижним Тагилом
7 апреля 2017, 09:40Транспорт
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6 апреля между Нижним Тагилом и Верхотурьем из-за подозрительного предмета была вынуждена прекратить движение электричка.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как пишет АН «Между строк», на насыпи рядом с ж/д полотном был обнаружен предмет, перемотанный скотчем. Машинист состава сообщил о нем в ЛОВД.
Специалисты немедленно выехали на место инцидента. Было установлено, что виновницей вынужденной остановки стала коробка от лапши «Доширак». В данный момент движение на всех участках дороги восстановлено.
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