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Коробка от лапши «Доширак» стала причиной вынужденной остановки электрички под Нижним Тагилом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Коробка от лапши «Доширак» стала причиной вынужденной остановки электрички под Нижним Тагилом

7 апреля 2017, 09:40Транспорт
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