«Сейчас важно сделать так, как полагается»: в Нижнем Тагиле активно продолжаются работы по реконструкции подпорной стенки (ФОТО)

Мэр города Сергей Носов отметил динамику при проведении работ и поручил подготовиться к работе над пешеходной частью реконструируемого объекта.

Я посмотрел, работа над подпорной стенкой двигается. Но в течение следующей недели, может быть, через 10 дней, пора заниматься тротуаром. […] Стенку подрядчики сделают, как обещали, а нам нужна и пешеходная часть заявил градоначальник.

На том участке проспекта Ленина пеший находится маршрут в бюро медико-социальной экспертизы, которым регулярно пользуются люди с ограниченными возможностями здоровья.

Там в одном месте есть перепад асфальта, который нужно оборудовать для инвалидов доложил мэру его заместитель по социальной политике - Валерий Суров.

Глава города согласился с докладчиком:

Сейчас важно сделать так, как полагается отметил мэр Нижнего Тагила - Сергей Носов.

Обсуждались на совещании и другие рабочие вопросы, касающиеся строительства подпорной стенки, её визуального оформления и ограждений.

Строительством ограждений подпорной стенки будет заниматься компания «Сигнал-3» доложил начальник управления городским хозяйством - Владимир Юрченко.

Напомним, закончить необходимые работы и вновь открыть участок для движения предполагается за два месяца работ (к середине мая 2017 года).

Фотографии от 07.04.2017 года.