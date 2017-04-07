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«Сейчас важно сделать так, как полагается»: в Нижнем Тагиле активно продолжаются работы по реконструкции подпорной стенки (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Сейчас важно сделать так, как полагается»: в Нижнем Тагиле активно продолжаются работы по реконструкции подпорной стенки (ФОТО)

7 апреля 2017, 13:55ТранспортПавел Щербина
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