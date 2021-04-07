12 апреля заработает светофор на перекрестке Фестивальная-Кулибина в Нижнем Тагиле

В пятницу, 9 апреля, специалисты МУП «Сигнал-3» и сотрудники ГИБДД включат светофор в тестовом режиме.
Мы сегодня договорились с работниками ГИБДД, что 9 апреля включим светофор, чтобы протестировать его. Посмотрим реакцию водителей, наметим режимы работы, рассказал редакции TagilCIty.ru директор МУП «Сигнал-3» Вячеслав Сизов.
Также он пояснил, что постоянно работать светофор на перекрестке начнет 12 апреля.
Напомним, новый светофор был установлен на круговом движении перекрестка улиц Фестивальная и Кулибина в Нижнем Тагиле в конце марта для организации движения транспорта на время закрытия на ремонт моста на улице Циолковского. Пока он работает в режиме «желтого света».