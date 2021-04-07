12 апреля заработает светофор на перекрестке Фестивальная-Кулибина в Нижнем Тагиле

Напомним, новый светофор был установлен на круговом движении перекрестка улиц Фестивальная и Кулибина в Нижнем Тагиле в конце марта для организации движения транспорта на время закрытия на ремонт моста на улице Циолковского. Пока он работает в режиме «желтого света».