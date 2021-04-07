Новая дорога в поселок Чащино под Нижний Тагилом будет построена к октябрю 2021 года

Строительство дороги от поселка Чащино к участку трассы Нижний Тагил-Усть-Утка началось в 2020 году. Стоимость контракта составила более 54 миллионов рублей, они выделены из бюджета Свердловской области. Планируется проложить 641 метр асфальтированного покрытия, подрядчиком стала компания «УБТ-Сервис».
В 2020 году был вырублен и складирован лес. Также на дороге были сделаны геодезические отметки, затем рабочие вывели уровни и начали раздалбливать скалистый пригорок, который находился на дороге. Также в прошлом году были перенесены электрические опоры. Работы зимой не прекращались.
Сейчас пригорок разобран до нужного уровня, теперь эту скалу отсыпаем для полосы разгона, она уже сформирована. Также отсыпано тело основной дороги. Начинаем работы по отсыпке шлаковым щебнем для формирования рабочего слоя на дорожном полотне. Электрики прокидывают провода для опор освещения, рассказал редакции TagilCity.ru директор «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулов.
Он пояснил, что сейчас жители добираются до поселка по старой дороге. На пересечении с новой дорогой организовано движение, чтобы они не мешали рабочему процессу. Дорога должна быть готова к концу сентября 2021 года.
Весь 2019 год ОД «Тагил без ям» направляло жалобы в ГИБДД и прокуратуру по проезду в поселок Чащино. В 2020 году началось строительство новой дороги. Это наша с вами победа! Спасибо всем, кто принимал участие в этой работе, написал председатель движения Никита Чапурин на странице группы «ВКонтакте».
Напомним, в мае 2020 года жители поселка Чащино пожаловались на то, что грунтовую дорогу портят большегрузы организации «Горбуновское Торфопредприятие». Тогда было проведено грейдирование дороги.