Новая дорога в поселок Чащино под Нижний Тагилом будет построена к октябрю 2021 года

Весь 2019 год ОД «Тагил без ям» направляло жалобы в ГИБДД и прокуратуру по проезду в поселок Чащино. В 2020 году началось строительство новой дороги. Это наша с вами победа! Спасибо всем, кто принимал участие в этой работе, написал председатель движения Никита Чапурин на странице группы «ВКонтакте».