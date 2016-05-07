9 мая будет нельзя парковаться на ряде улиц Нижнего Тагила (ФОТО)

Запрет вступит в действие 9 мая с 00:00. В этот день будет запрещено парковаться на девяти улицах Нижнего Тагила. В первую очередь это почти всё протяжение проспекта Ленина. Машину будет нельзя парковать от улицы Островского до улицы Октябрьской революции. 5 мая на проспекте Ленина прошла генеральная репетиция парада Победы.

Кроме того, транспортное средство нельзя будет припарковать на соседних с проспектом Ленина улицах. Далее по списку:

улица Газетная — от проспекта Мира до улицы Красноармейская;

улица Карла Маркса — от улицы Пархоменко до улицы Островского;

улица Первомайская — от улицы Газетная до улицы Горошникова;

улица Горошникова — от проспекта Мира до улицы Красноармейская;

проспект Строителей — от проспекта Мира до улицы Пархоменко;

проспект Мира — от улиц Горошникова до улицы Газетная;

Свои праздничные мероприятия будут и в Дзержинском районе, например, там пройдет праздничная программа и состоится районная манифестация. Поэтому на двух проспектах Вагонки будет действовать аналогичный запрет на парковку. Парковать автомобиль будет нельзя на двух проспектах: Вагоностроителей и Дзержинского. В первом случае запрет будет действовать на участке проспекта от Восточного шоссе до улицы Тимирязева. Во втором — от проспекта Вагоностроителей до Ленинградского проспекта.

Эти ограничения будут сняты после завершения всех праздничных мероприятий. ГАИ просит автолюбителей учесть обстоятельства и заранее скорректировать свои маршруты.