Льготный проезд для пенсионеров и инвалидов отменили в Верхней Салде
7 мая 2017, 09:15Транспорт
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Неприятный подарок получили ко Дню Победы пенсионеры, инвалиды и ветераны в Верхней Салде. С 4 мая отменили льготный проезд в общественном транспорте.
Стало известно, что предприятию-перевозчику отказано в компенсации проезда для льготников из-за имеющихся долгов. Как пишет Ystav, есть версия о том, что предприятие находится на грани банкротства.
В департаменте информполитики губернатора области подтвердили, что они не могут выдать субсидии перевозчику, имеющему долги.
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