Общественный транспорт в Нижнем Тагиле 9 мая изменит маршрут

На Вагонке транспорт будет идти от проходной УВЗ по ул. Зари и Ильича.

Трамваи с Тагилстроя будут ходить через Выю и Красный Камень до Островского. Движение вагонов с ГГМ будет также осуществляться до трамвайного кольца на Островского. С Вагонки трамваи будут ходить до кольца на ул. Садовой.