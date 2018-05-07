Проспект Ленина в Нижнем Тагиле будет перекрыт 7 мая для репетиции парада Победы

Для движения автотранспорта с 18.00 будет закрыт пр. Ленина от ул. Первомайской до пр. Мира.

Начнется мероприятие в 19.00, движение перекроют с 18.00 и до окончания парада. В репетиции будут задействованы около 600 тагильчан, 12 парадных расчетов и 18 единиц военной техники, сообщает официальный сайт города Нижний Тагил.