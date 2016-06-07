Метеоусловия помешали приземлению более чем 20 самолетов в аэропорту «Кольцово»

Плотный туман этим утром окутал аэропорт, поэтому он не смог принять прилетевшие в Екатеринбург самолеты. По этой причине был задержаны вылеты самолетов из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Пекина, Анапы, Читы, Бангкока и еще нескольких городов. Всего было сдвинуто по времени более 20 рейсов, сообщает ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу воздушной гавани. Потребовалась корректировка расписания. Самолеты из свердловской столицы также вылетели с опозданием – позднее прибытие послужило задержкой рейсов с направлением в «Шереметьево», «Внуково», Сочи, Барселону, Копенгаген, Санкт-Петербург.