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Метеоусловия помешали приземлению более чем 20 самолетов в аэропорту «Кольцово»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Метеоусловия помешали приземлению более чем 20 самолетов в аэропорту «Кольцово»

7 июня 2016, 11:40Транспорт
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