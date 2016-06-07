В Нижнем Тагиле разметка на улице Садовая будет нанесена дважды (ФОТО)
7 июня 2016, 17:35ТранспортМарина
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На улице Садовая – на участке возле ТЦ «Микс» - один слой асфальтового покрытия ниже другого. Тем не менее, на него уже нанесена дорожная разметка, что говорит о завершении дорожных работ, заметили тагильчане на странице группы «Тагил без ям».
Сюжеты: Нижний Тагил
Руководитель движения «Тагил без ям» Никита Чапурин пояснил редакции TagilCity.ru, что разметка на была нанесена по требованию госавтоинспекции, после того, как на этом участке дороги произошло дорожно-транспортное происшествие.
Будет уложен ещё один слой асфальта - после установки гранитных бордюров. Бордюры придут только в июле рассказал общественник.
По информации от директора МУП «Сигнал-3», Вячеслава Сизова, дорожная разметка будет продублирована и на свежеасфальтированной дороге.
© Марина Шмакова, TagilCity.ru
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