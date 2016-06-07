В Нижнем Тагиле разметка на улице Садовая будет нанесена дважды (ФОТО)

Руководитель движения «Тагил без ям» Никита Чапурин пояснил редакции TagilCity.ru, что разметка на была нанесена по требованию госавтоинспекции, после того, как на этом участке дороги произошло дорожно-транспортное происшествие.

Будет уложен ещё один слой асфальта - после установки гранитных бордюров. Бордюры придут только в июле рассказал общественник.

По информации от директора МУП «Сигнал-3», Вячеслава Сизова, дорожная разметка будет продублирована и на свежеасфальтированной дороге.