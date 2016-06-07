В Нижнем Тагиле в первоначальный проект ремонта улицы Джамбула внесены изменения (ФОТО)

Должен быть щебень, или грунт, или в идеальном варианте скала. При насыщении водой вся эта глина будет вылазить горбами по всей дороге комментирует ситуацию Никита Чапурин, руководитель общественного движения «Тагил без ям».

Общественник считает, что всю дорогу, длиной приблизительно один километр, необходимо капитально перестраивать.

Нужно снять 30 см глины по всей длине дорожного полотна, уложить вместо неё подушку из шлакового щебня говорит он.

По объему Никита Чапурин сравнил эти работы с теми, которые производились на улице Индустриальная в прошлом году.

Это очень дорого, - заметил руководитель движения, - в настоящее время считают смету. После чего будут решать, что делать с этим участком дороги.

Фото: ОД «Тагил без ям»

Редакция TagilCity.ru задала вопрос Игорю Васильеву, главному инженеру ООО «УБТ-Сервис», какие меры собирается принимать подрядчик в этой ситуации. Игорь Васильев рассказал, что по данному вопросу было собрано совещание, на котором присутствовали представители «Службы заказчика» и «Управления городским хозяйством».

Приняли решение о внесении изменений в первоначальный проект. Начали обсчитывать стоимость работ. В настоящее время измеряем площади. Скорее всего, будем использовать шлаковый щебень – он допускается для дорожного строительства. У нас есть НТМК – может быть он предложит низкие цены на шлак. Просчитываем все варианты: как сделать, чтобы и дорога была качественная, и затраты не сильно большие.

Напомним,