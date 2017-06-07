80% водителей-мигрантов не смогли сдать теоретический экзамен в Свердловской области
7 июня 2017, 08:15Транспорт
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В Свердловской области стал известен график сдачи экзаменов для водителей-мигрантов, которые занимаются коммерческими перевозками.
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Напомним, с 1 июня в России официально нельзя работать водителям-иностранцам, которые не имеют водительских прав российского образца.
Интересно, что нововведение обсуждалось еще в 2013 году, однако внедрение до сих пор откладывалось.
В ГИБДД региона сообщили, что за услугой по замене прав обратилось 70 человек. Однако первый этап - теоретический - сдали около 20% экзаменуемых, передает Областная газета.
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