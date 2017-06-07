Благовещенск предложил Хабаровску забрать у них старые троллейбусы

Я занимался лично этим вопросом. Брать там абсолютно нечего, потому что там лохматьё, которое нет смысла тащить. Они сами заявляют, что выбрать там абсолютно нечего. Сами в этом ничего не понимают. У нас в этом нет надобности — у самих такое же. Нужных двигателей там нет, кузовов тоже. Рога и штанги там есть, но у нас этого добра хватает. Просим стёкла, а они просят очистить им территорию — негде держать этот хлам сообщил исполнительный директор трамвайно-троллейбусного управления Николай Илющенко.