Благовещенск предложил Хабаровску забрать у них старые троллейбусы
Администрация Хабаровска отказалась от данного предложения.
Городские электрические сети из Благовещенска получили старые машины после ликвидации троллейбусного сообщения. Однако техника оказалась не нужной. Организация пыталась продать полученное «добро» в другие города по низким ценам. Старая техника никого не заинтересовала.
Тогда Благовещенск предложил отдать Хабаровску старые троллейбусы. Но от подарка дальневосточная столица отказалась. Причина проста – в городе и без этого имеется аналогичная старая техника, пишет «Восток-Медиа».
Я занимался лично этим вопросом. Брать там абсолютно нечего, потому что там лохматьё, которое нет смысла тащить. Они сами заявляют, что выбрать там абсолютно нечего. Сами в этом ничего не понимают. У нас в этом нет надобности — у самих такое же. Нужных двигателей там нет, кузовов тоже. Рога и штанги там есть, но у нас этого добра хватает. Просим стёкла, а они просят очистить им территорию — негде держать этот хлам сообщил исполнительный директор трамвайно-троллейбусного управления Николай Илющенко.
Новых троллейбусов в Хабаровске не было с мая 2016 года. Тогда в городе должна была появится модель троллейбуса «Тролза». Однако на линию она не вышла. Причиной этому стало процедура банкротства трамвайно-троллейбусного управления города.
Сообщается, что новые троллейбусы для Хабаровска будут закуплены уже в этом году. Однако, когда начнут колесить по улицам города неизвестно.
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