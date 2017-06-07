Иностранные водители пытаются сдать экзамены по ПДД в Нижнем Тагиле: процент сдачи очень низкий (ФОТО)

С 1 июня водителям, не имеющим российского водительского удостоверения, запрещено работать в грузовых и пассажирских перевозках. В связи с этим в регистрационно-экзаменационном отделе ГИБДД Нижнего Тагила организованы ежедневные экзамены для иностранных граждан, не успевших заменить свои национальные права на российские.

Таковых, по данным компаний-перевозчиков, в Нижнем Тагиле 170 человек, не учитывая самозанятых граждан.

Явка на экзамен пока очень низкая. 6 июня явились всего 5 человек, и никто испытание не прошел. Вообще, процент сдачи крайне мал сообщил начальник РЭО, майор полиции Андрей Торощин.

В рамках противодействия коррупции, на каждом экзамене иностранцев в Нижнем Тагиле присутствуют общественные наблюдатели. Во вторник 6 июня одним из наблюдателей стал председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.

Теоретический экзамен можно сдавать 4 раза с промежутком в 7 дней, если не сдал, то разрыв между следующими попытками будет уже месяц. В основном на экзамен приходят водители из Таджикистана и Узбекистана, и низкий процент сдачи обуславливается, во многом, плохим знанием русского языка рассказал редакции TagilCity.ru общественник.

До замены водительских удостоверений водители не смогут выйти на работу. За управление транспортным средством без российских прав будет оштрафован не только водитель, но и механик, выпустивший его на рейс.