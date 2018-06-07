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Восстановление перекопов начнется в Нижнем Тагиле 20 июня
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Восстановление перекопов начнется в Нижнем Тагиле 20 июня

7 июня, 21:35Транспорт
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