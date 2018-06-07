Восстановление перекопов начнется в Нижнем Тагиле 20 июня
7 июня, 21:35Транспорт
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В Нижнем Тагиле ресурсоснабжающие организации приступят к восстановлению дорог, тротуаров и газонов, поврежденных при проведении аварийных работ на сетях города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как рассказал начальник управления городским хозяйством Владимир Юрченко, 18-го июня все ресурсники предоставят графики восстановления благоустройства в местах перекопов, а уже 20-го июня приступят непосредственно к работам.
В 2018 году в приёмке качества выполненных работ по восстановлению благоустройства в местах перекопов, помимо представителей горхозяйства и районных администраций, впервые примут участие эксплуатирующие дороги организации.
В составе комиссии мы сможем проследить, чтоб ресурсники качественно восстановили дороги и тротуары, находящиеся у нас на обслуживании рассказал начальник отдела ПТО «УБТ-Сервис» Александр Мазеин.
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