Sukhoi Superjet 100 не вылетел из Екатеринбурга из-за неисправности
Сегодня, 13:30ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге на несколько часов задержали рейс Екатеринбург — Новый Уренгой из-за неисправности самолета Sukhoi Superjet 100, пишет ТАСС.
Сюжеты: Екатеринбург
Самолет должен был вылететь из Кольцово в 10 часов 25 минут, однако вылет перенесли на 15 часов 30 минут по Москве.
Как сообщили корреспондентам ТАСС в авиакомпании «Ямал», у самолета обнаружены технические неисправности.
Напомним, 5 мая в Шереметьево загорелся Sukhoi Superjet 100, в результате инцидента погиб 41 человек, среди них — один член экипажа. Среди возможных версий трагедии называли неисправность самолета, удар молнии и ошибку пилотов.
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