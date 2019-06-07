Sukhoi Superjet 100 не вылетел из Екатеринбурга из-за неисправности

Самолет должен был вылететь из Кольцово в 10 часов 25 минут, однако вылет перенесли на 15 часов 30 минут по Москве.

Как сообщили корреспондентам ТАСС в авиакомпании «Ямал», у самолета обнаружены технические неисправности.