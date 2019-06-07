Свердловскую область и ХМАО свяжет новая автомобильная дорога
Свердловская область и Ханты-Мансийский автономный округ подписали соглашение о содействии развитию транспортного сообщения. Согласно документу между регионами построят дорогу, сообщает пресс-служба губернатора Свердловской области.
Подписание соглашения между Евгением Куйвашевым и Натальей Комаровой произошло 7 июня на площадке Петербургского международного экономического форума. Новая трасса соединит города Тавда и посёлок Куминский, а также населённые пункты, расположенные между ними.
В случае строительства прямого маршрута «Тавда — Куминский» длина пути сократится более чем на 400 километров. Уверен, что мобилизация наших сил и ресурсов позволит сделать еще один важный шаг в развитии транспортного сообщения между нашими регионами, укреплении межрегионального сотрудничества, повышении качества жизни людей,отметил Евгений Куйвашев.
Денежные средства для начала строительства Свердловская область готова выделить уже в 2019 году. Напомним, что это не первое сотрудничество Среднего Урала и ХМАО по вопросам транспорта. В 2013 году главы регионов ввели в эксплуатацию после завершения строительства трассу «Ивдель — Ханты-Мансийск».