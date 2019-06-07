Свердловскую область и ХМАО свяжет новая автомобильная дорога

Подписание соглашения между Евгением Куйвашевым и Натальей Комаровой произошло 7 июня на площадке Петербургского международного экономического форума. Новая трасса соединит города Тавда и посёлок Куминский, а также населённые пункты, расположенные между ними.

В случае строительства прямого маршрута «Тавда — Куминский» длина пути сократится более чем на 400 километров. Уверен, что мобилизация наших сил и ресурсов позволит сделать еще один важный шаг в развитии транспортного сообщения между нашими регионами, укреплении межрегионального сотрудничества, повышении качества жизни людей,отметил Евгений Куйвашев.