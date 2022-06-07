Ремонт 15 участков дорог планируется в Нижнем Тагиле и близлежащих селах

Ремонт 15 участков дорог планируется в Нижнем Тагиле и близлежащих селах
Ремонт 15 участков дорог планируется в Нижнем Тагиле и близлежащих селах
Сегодня, 12:52ТранспортЕвгения СафинаФото: 1MI
Подрядчика на выполнение проектных работ по ремонту 15 участков дорог в Нижнем Тагиле и близлежащих селах ищет администрация города.

На работы из местного бюджета выделено 1,6 миллиона рублей. До 15 августа 2022 года подрядчик должен составить проектную документацию на ремонт дорог на улицах Красноармейская, Краснознаменная, Трикотажников (от улицы Юности до улицы Проезжая), Зари и Краснодонская в Нижнем Тагиле.

В поселке Уралец планируется отремонтировать участок дороги от дома № 6 по улице Дунитовая до улицы Трудовая. В Висимо-Уткинске будут обновлены дороги:

  • от кладбища по улице Красноармейская, улице Калинина, улице Дзержинского до улицы Розы Люксембург;
  • от дома № 4 по улице Дзержинского до улицы Ленина;
  • от дома № 2В по улице Розы Люксембург к улице Ленина.

В селе Серебрянка планируется ремонт шести участков:

  • от дома № 6 до дома № 26 по улице Уральская;
  • от дома № 35 по улице Уральская к улице Уральская;
  • от дома № 32 по улице Уральская к улице Уральская;
  • от дома № 28 по улице Уральская к улице Уральская;
  • от дома № 26 по улице Уральская к улице Уральская
  • от дома № 27 по улице Уральская к улице Уральская.

Для ремонта должен быть предусмотрен облегченный тип дорожной одежды. Перед началом работ необходимо согласовать начало и конец проектируемых участков. Подрядчику необходимо провести визуальное обследование, геодезическую съемку, составить акт обследования деревьев, подлежащей вырубке.

Проектом должны быть предусмотрены ремонт без перерыва движения автотранспорта и условия для маломобильных групп населения. Для работ будут использоваться новые технологии и материалы.

Гарантия подрядчика составит три года. Заявки принимаются до 14 июня 2022 года.

Напомним, работы по ремонту Ленинградского проспекта в Нижнем Тагиле планируется завершить до 1 сентября. Будет обновлено не только дорожное полотно, но и 2,6 тысячи метров разрушенных тротуаров.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
дорогиВисимо-УткинскСеребрянкапоселок уралецНижний Тагилспарк#3
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы