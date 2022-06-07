Ремонт 15 участков дорог планируется в Нижнем Тагиле и близлежащих селах

На работы из местного бюджета выделено 1,6 миллиона рублей. До 15 августа 2022 года подрядчик должен составить проектную документацию на ремонт дорог на улицах Красноармейская, Краснознаменная, Трикотажников (от улицы Юности до улицы Проезжая), Зари и Краснодонская в Нижнем Тагиле.