Ремонт 15 участков дорог планируется в Нижнем Тагиле и близлежащих селах

На работы из местного бюджета выделено 1,6 миллиона рублей. До 15 августа 2022 года подрядчик должен составить проектную документацию на ремонт дорог на улицах Красноармейская, Краснознаменная, Трикотажников (от улицы Юности до улицы Проезжая), Зари и Краснодонская в Нижнем Тагиле.
В поселке Уралец планируется отремонтировать участок дороги от дома № 6 по улице Дунитовая до улицы Трудовая. В Висимо-Уткинске будут обновлены дороги:
В селе Серебрянка планируется ремонт шести участков:
Для ремонта должен быть предусмотрен облегченный тип дорожной одежды. Перед началом работ необходимо согласовать начало и конец проектируемых участков. Подрядчику необходимо провести визуальное обследование, геодезическую съемку, составить акт обследования деревьев, подлежащей вырубке.
Проектом должны быть предусмотрены ремонт без перерыва движения автотранспорта и условия для маломобильных групп населения. Для работ будут использоваться новые технологии и материалы.
Гарантия подрядчика составит три года. Заявки принимаются до 14 июня 2022 года.
Напомним, работы по ремонту Ленинградского проспекта в Нижнем Тагиле планируется завершить до 1 сентября. Будет обновлено не только дорожное полотно, но и 2,6 тысячи метров разрушенных тротуаров.