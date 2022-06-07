Ремонт подъезда к мосту на Циолковского начался в Нижнем Тагиле

Подъезд со стороны НТМК к мосту на улице Циолковского в Нижнем Тагиле начала МУП «Тагилдорстрой». Решение о передаче компании части работ принял глава города Владислав Пинаем.

Данная мера является вынужденной, чтобы скорее запустить магистраль в работу, отмечает Пинаев. МУП на данный момент начал реконструкцию перекрестка со стороны Тагилстроя. Работы проводятся в ночное время с 21.00 до 06.00. Движение осуществляется по одной полосе в каждом направлении. По словам директора МУП «Тагилдорстрой» Игоря Васильева, на объекте одновременно работают 3 экскаватора, 4 самосвала, погрузчик и каток. Делаем выемку старого основания, подготавливаем новое, уплотняем, укатываем, и к утру участок готов к асфальтированию. На следующую ночь на нем будет уложен нижний слой асфальта для проезда транспорта и переходим на следующий, рассказал Игорь Васильев. В ночь с 6 на 7 июня дорожники уже убрали старые рельсы и подготовили участок протяженностью 40 метров к асфальтированию. Темп работ сбавлять не планируется, сообщает пресс-служба администрации. Напомним, что кроме самого путепровода на Циолковского в Нижнем Тагиле будет отремонтирована сама улица, а также улица Октябрьской революции. Помимо того, подрядчик построит очистные сооружения. Капитальный ремонт стартовал в прошлом году. Контракт рассчитан до 2024 года. Ремонт моста — это первый этап работ. Завершить их планируется до Дня города.

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