Ремонт подъезда к мосту на Циолковского начался в Нижнем Тагиле

Ремонт подъезда к мосту на Циолковского начался в Нижнем Тагиле
Ремонт подъезда к мосту на Циолковского начался в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:39ТранспортФото: TagilCity.ru
Подъезд со стороны НТМК к мосту на улице Циолковского в Нижнем Тагиле начала МУП «Тагилдорстрой». Решение о передаче компании части работ принял глава города Владислав Пинаем.

Данная мера является вынужденной, чтобы скорее запустить магистраль в работу, отмечает Пинаев. МУП на данный момент начал реконструкцию перекрестка со стороны Тагилстроя.

Работы проводятся в ночное время с 21.00 до 06.00. Движение осуществляется по одной полосе в каждом направлении.

По словам директора МУП «Тагилдорстрой» Игоря Васильева, на объекте одновременно работают 3 экскаватора, 4 самосвала, погрузчик и каток.

Делаем выемку старого основания, подготавливаем новое, уплотняем, укатываем, и к утру участок готов к асфальтированию. На следующую ночь на нем будет уложен нижний слой асфальта для проезда транспорта и переходим на следующий, рассказал Игорь Васильев.

В ночь с 6 на 7 июня дорожники уже убрали старые рельсы и подготовили участок протяженностью 40 метров к асфальтированию. Темп работ сбавлять не планируется, сообщает пресс-служба администрации.

Напомним, что кроме самого путепровода на Циолковского в Нижнем Тагиле будет отремонтирована сама улица, а также улица Октябрьской революции. Помимо того, подрядчик построит очистные сооружения. Капитальный ремонт стартовал в прошлом году. Контракт рассчитан до 2024 года. Ремонт моста — это первый этап работ. Завершить их планируется до Дня города.

Сюжеты:
Мост на ЦиолковскогоНижний Тагил
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