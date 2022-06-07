В Екатеринбурге пройдет облава на водителей автобусов

Особое внимание уделят водителям, которые возят детей. Отмечается, что инспекторы ежедневно фиксируют осуществление перевозок без лицензий. Также о нарушениях зачастую докладывают сами пассажиры.
В ходе проверочных мероприятий под названием «Автобус», правоохранители хотят проверить у водителей наличие необходимых документов, тахографов, тормозную систему, внешние световые приборы и прочее.
В детских автобусах проверят ремни безопасности и наличие разрешительной на перевозку документации.
Работать с представителями ГАИ будут и сотрудники миграционной службы. Они будут ловить тех, кто не законно устроен на работу и наказывать сотрудника вместе с работодателем.
Задействованы в рейде будут и инспекторы Ространснадзора. Они проверят наличие у перевозчиков лицензий.