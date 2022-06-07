В Екатеринбурге пройдет облава на водителей автобусов

В Екатеринбурге пройдет облава на водителей автобусов
В Екатеринбурге пройдет облава на водителей автобусов
Сегодня, 10:15ТранспортФото: 1MI
ГИБДД по Свердловской области проверит водителей автобусов Екатеринбурга на соблюдение ПДД.

Особое внимание уделят водителям, которые возят детей. Отмечается, что инспекторы ежедневно фиксируют осуществление перевозок без лицензий. Также о нарушениях зачастую докладывают сами пассажиры.

В ходе проверочных мероприятий под названием «Автобус», правоохранители хотят проверить у водителей наличие необходимых документов, тахографов, тормозную систему, внешние световые приборы и прочее.

В детских автобусах проверят ремни безопасности и наличие разрешительной на перевозку документации.

Работать с представителями ГАИ будут и сотрудники миграционной службы. Они будут ловить тех, кто не законно устроен на работу и наказывать сотрудника вместе с работодателем.

Задействованы в рейде будут и инспекторы Ространснадзора. Они проверят наличие у перевозчиков лицензий.

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