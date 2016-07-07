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Движение транспорта на Серовском тракте будет затруднено до ноября: мост под Нижним Тагилом закрывают на ремонт (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Движение транспорта на Серовском тракте будет затруднено до ноября: мост под Нижним Тагилом закрывают на ремонт (ФОТО)

7 июля 2016, 12:30ТранспортТимофей Данилов
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