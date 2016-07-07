Движение транспорта на Серовском тракте будет затруднено до ноября: мост под Нижним Тагилом закрывают на ремонт (ФОТО)
7 июля 2016, 12:30ТранспортТимофей Данилов
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На реконструкцию моста из областной казны будет выделено порядка 27-ми миллионов рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
В конце лета дорожные рабочие начнут ремонтировать мост, который располагается на 151-м километре Серовского тракта. Областное управление автомобильных дорог уже объявил конкурс подрядчиков на сайте госзакупок.
Определена дата проведения аукциона – 22 июля. Ремонт моста начнется с момента заключения контракта с победителем тендера, который по техзаданию будет обязан закончить все работы к 20 ноября этого года.
Объездная Серовского тракта во время ремонта будет закрыта. Специалистам предстоит изменить на время маршрут движения транспорта.
Тем временем, полным ходом идет обновление моста на Фрунзе. На прошлой неделе по нему уже прошлись первые пешеходы.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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