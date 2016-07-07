В Нижнем Тагиле на Вагонке на одну парковку стало меньше: около «Пельменной» установлен знак остановки общественного транспорта (ФОТО)
О том, что на месте, где привыкли парковаться рабочие, появился знак «Остановка общественного транспорта», было сообщено читателем в редакцию TagilCity.ru накануне вечером.
Прямо посреди дороги у «Пельмешки» знак повесили - «Остановка общественного транспорта». Теперь, где раньше парковалось около 30 тагильчан, выходит, уже нельзя авто ставить? Остановка там всегда была, ну и что? Парковка никому не мешала поделился своим видением ситуации один из автолюбителей Нижнего Тагила.
Читатель приложил к своему сообщению фотографию с места, где установлен знак
В компании «Сигнал-3», установившей знак, рассказали, что знак установлен корректно, там, где он должен быть расположен.
На этом месте всегда располагалась остановка общественного транспорта. Ранее, при неизвестных обстоятельствах, знак с этого места пропал. Сейчас, по многочисленным просьбам местных жителей и представителей транспортных компаний, он был восстановлен. Решается вопрос по нанесению разметки или ограждению территории остановки общественного транспорта рассказали в техническом отделе компании «Сигнал-3».
Ранее работники промышленной зоны, расположенной с северной стороны Восточного шоссе, неоднократно жаловались на нехватку парковочных мест. Собственники окрестных магазинов, в свою очередь, были возмущены тем, что рабочие занимают парковочные места, предусмотренные для покупателей.
Ситуация может измениться после открытия нового бизнес-центра, вместе с которым будет открыта защищённая парковка на 300 машиномест. По словам представителя компании-застройщика, эта парковка будет бесплатной.
© Эрик Х., TagilCity.ru