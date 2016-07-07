В Свердловской области дорожники отремонтируют свыше 70-ти километров трасс к середине осени

Сейчас заключено уже 18 контрактов с подрядчиками на ремонт дорожных объектов. Еще 22 контракта заключено на ремонт региональных дорог. В частности, будут приведены в порядок участки трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов, которые находятся на территориях Горноуральского, Невьянского, Верх-Нейвинского и Новоуральского городских округов.

Отметим, что подрядчики установят на этих участках защитный слой из литой эмульсионно-минеральной смеси. Она позволяет значительно снизить износ асфальтового покрытия. Помимо этого, на трассе отремонтируют 4 путепровода.

Согласно требованиям в новых контрактах, гарантийные обязательства подрядчиков по свердловским дорогам будут составлять 6 лет. Все дорожные работы организации обязаны будут закончить к октябрю.

Глава управления автодорог области Василий Старков просит жителей Среднего Урала сообщать о халатной работе дорожников в диспетчерскую службу: (343) 262-50-65.

Напоминаем, что в конце лета начнется ремонт моста на Серовском тракте. Управление автомобильных дорог уже объявило конкурс по выбору подрядной организации.