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В Свердловской области дорожники отремонтируют свыше 70-ти километров трасс к середине осени
Сюжеты:
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В Свердловской области дорожники отремонтируют свыше 70-ти километров трасс к середине осени

7 июля 2016, 14:25ТранспортТимофей Данилов
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