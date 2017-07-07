Сергей Носов остался недоволен темпом работ по ремонту дорог в Нижнем Тагиле

Директор «Службы заказчика» Вадим Кулик сообщил, что сейчас идут работы по 9 объектам из 13. Подготовительные работы почти завершены. Так, на улицах Ростовской, Землячки и Проезжей идет замена бордюрного камня. А на улице Перова был улажен выравнивающий слой.

Однако он отметил, что продолжить работы мешают ухудшенные погодные условия. Так, ремонт Северного и Восточного шоссе начнется только в августе.

Сергей Носов заявил, что требуется четкое соблюдение графика выполнения ремонтных работ.

Неизвестно какие еще сюрпризы преподнесет нам погода, но на окончание работ они повлиять не должны. Нужно использовать любую возможность, каждый погожий день сказал мэр города.

Помимо этого, глава Тагила остался недоволен состоянием дел по ремонту на улице Космонавтов. Выяснилось, что представленная документация и реальное расположение коммуникаций не совпадает. В связи с этим согласование о переустройстве коммуникаций на мосту заняло много времени. Сергей Носов отметил, что такого не должно повториться в будущем, сообщают в администрации города.

На улице Булата Окуджавы ведет строительство новой дороги. Начаты работы на Уральском проспекте, а вскоре начнутся и на улицах Удовенко и Смелянского.

Также Носов упомянул проблему с затоплением тротуаров и пешеходных переходов. Он поручил выявить все проблемные участки.

Будем разбираться и переделывать. Удобные переходы тагильчанам должны быть обеспечены отметил мэр города.