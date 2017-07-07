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Закон о натуральных выплатах повысил убыточность ОСАГО в России
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Закон о натуральных выплатах повысил убыточность ОСАГО в России

7 июля 2017, 19:25Транспорт
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