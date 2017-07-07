Закон о натуральных выплатах повысил убыточность ОСАГО в России
7 июля 2017, 19:25Транспорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Новый закон о компенсациях по ОСАГО не оправдал ожиданий страховщиков и автодилеров.
С введением натуральных выплат по ОСАГО страховые компании, вопреки всем ожиданиям, начали терпеть убытки больше, чем раньше, сообщает газета «Известия».
Представители крупнейших игроков страхового рынка считают, что закон о компенсации ОСАГО не доработан, поэтому ожидают, что в этом году убытки станут еще больше, чем в 2016 году: тогда они составили 60 млрд рублей.
Кроме страховщиков, недовольны новым законом и автодилеры: им приходится ремонтировать автомобили не по рыночным ценам, как это было раньше, а по тем, которые предоставляет РСА – Российский союз автостраховщиков.
Первый зампред Банка России Сергей Швецов уверен, что урегулировать ситуацию поможет либерализация тарифов ОСАГО.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей