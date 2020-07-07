Под Нижним Тагилом оборудовали пункт для взвешивания фур
Сегодня, 20:18ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области начали работу восемь новых пунктов весового и габаритного контроля. Их установили на дорогах в рамках нацпроекта БКАД, сообщает департамент информполитики.
Сюжеты: Нижний Тагил, Национальные проекты 2019-2024
Пункты установлены таким образом, чтобы можно было определить перегруз. Это возможно сделать по всем направлениям внутри области, а также при перевозке грузов в соседние регионы. Один из них появился на участке Николо-Павловское – Петрокаменское – Алапаевск под Нижним Тагилом.
На оборудование пунктов выделили 442,2 миллиона рублей. Перед установкой датчиков дорожники провели все необходимые работы, в том числе ремонт прилегающих к ним участков дорог.
Отметим, что такие пункты появились в 2017 году на Серовском и Режевском трактах. Они принесли в областной бюджет 122 млн рублей и помогли избежать многомиллионного ущерба.
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