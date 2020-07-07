Под Нижним Тагилом оборудовали пункт для взвешивания фур

Пункты установлены таким образом, чтобы можно было определить перегруз. Это возможно сделать по всем направлениям внутри области, а также при перевозке грузов в соседние регионы. Один из них появился на участке Николо-Павловское – Петрокаменское – Алапаевск под Нижним Тагилом.