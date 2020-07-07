Тагильский танк «Армата» планируют поставлять в другие страны

Об этом рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

Он утверждает, что сейчас отечественные производители могут предложить заграничным покупателям системы ПВО, например, С-300 и С-400, а также современные модели самолетов и вертолетов. Также к продаже подготавливаются легкие истребители МиГ-35 и продвигается танк Т-14 «Армата».

Нижнетагильским заводом «Уралвагонзавод» была создана тяжелая гусеничная платформа «Армата». На ее базе созданы модели Т-14 (танк), Т-15 (боевая машина пехоты), а также Т-16 (бронированная ремонтно-эвакуационная машина). Ранее «Армата» прошла испытания в беспилотном режиме.