В федеральный проект по сокращению количества машин на дорогах попал Нижний Тагил

Власти РФ планируют разработать федеральную программу, которая позволит к 2030 году пересадить россиян из личных автомобилей в новый экологичный транспорт. Среди 74 российских городов, входящих в программу, оказался Нижний Тагил.

Благодаря данному проекту можно будет забыть о пробках на дорогах и смоге. В данный момент над ним работает вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, в России возникла «очень опасная тенденция»: за последние 10 лет количество пассажиров в общественном транспорте сократилось на 19%, сообщает Ура.ру. Основой пассажирских перевозок должен стать электротранспорт. В агломерациях будут развивать сеть городских электричек. Города, в которых ездят трамваи, будут реконструировать действующие линии и строить новые. Также власти считают, что после смены устаревшего транспорта количество пассажиров в городах увеличится. Но чтобы это произошло, автобусы и трамваи должны быть комфортными. Кроме того, нужно вводить платные парковки в центре городов и развивать пешеходные пути. Напомним, в мае 2021 года в Нижнем Тагиле на перекрёстке улиц Фрунзе — Серова задымился новый низкопольный трамвай. В ходе движения из задней верхней части вагона пошёл дым. Пассажиры были эвакуированы. Шесть новых низкопольных автобусов переданы в аренду «Союз-НТ» администрацией города

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