В федеральный проект по сокращению количества машин на дорогах попал Нижний Тагил

В федеральный проект по сокращению количества машин на дорогах попал Нижний Тагил
В федеральный проект по сокращению количества машин на дорогах попал Нижний Тагил
Сегодня, 12:37ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
Власти РФ планируют разработать федеральную программу, которая позволит к 2030 году пересадить россиян из личных автомобилей в новый экологичный транспорт. Среди 74 российских городов, входящих в программу, оказался Нижний Тагил.

Благодаря данному проекту можно будет забыть о пробках на дорогах и смоге. В данный момент над ним работает вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, в России возникла «очень опасная тенденция»: за последние 10 лет количество пассажиров в общественном транспорте сократилось на 19%, сообщает Ура.ру.

Основой пассажирских перевозок должен стать электротранспорт. В агломерациях будут развивать сеть городских электричек. Города, в которых ездят трамваи, будут реконструировать действующие линии и строить новые.

Также власти считают, что после смены устаревшего транспорта количество пассажиров в городах увеличится. Но чтобы это произошло, автобусы и трамваи должны быть комфортными. Кроме того, нужно вводить платные парковки в центре городов и развивать пешеходные пути.

Напомним, в мае 2021 года в Нижнем Тагиле на перекрёстке улиц Фрунзе — Серова задымился новый низкопольный трамвай. В ходе движения из задней верхней части вагона пошёл дым. Пассажиры были эвакуированы.

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Нижний Тагил
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