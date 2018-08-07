Движение трамвая №6 в Нижнем Тагиле будет приостановлено

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В Нижнем Тагиле будет приостановлено движение трамвая №6.
Сюжеты: Нижний Тагил
Движение трамваев по маршруту №6 будет приостановлено 8, 9, 13, 14 и 15 августа в период с 10:00 до 14:00.
Данная мера вызвана необходимостью замены опор контактной сети.
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