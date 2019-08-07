Авиакомпании на Урале за полгода оштрафованы на миллион рублей

Штрафы касаются задержек авиарейсов. Административные дела были возбуждены в отношении «Аэрофлота», «Уральских авиалиний», «Ютэйр», «Руслайн».

За шесть месяцев зарегистрировано 540 задержек рейсов, 252 задержки произошли по вине перевозчиков, остальная часть задержек вязана с нарушениями в работе аэропортов и погодными условиями.