Авиакомпании на Урале за полгода оштрафованы на миллион рублей
Сегодня, 15:45ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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По материалам прокурорских проверок в первой половине текущего года авиакомпании, совершающие вылеты из аэропортов УрФО, были оштрафованы на один миллион рублей, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Штрафы касаются задержек авиарейсов. Административные дела были возбуждены в отношении «Аэрофлота», «Уральских авиалиний», «Ютэйр», «Руслайн».
За шесть месяцев зарегистрировано 540 задержек рейсов, 252 задержки произошли по вине перевозчиков, остальная часть задержек вязана с нарушениями в работе аэропортов и погодными условиями.
Как сообщил на пресс-конференции заместитель уральского транспортного прокурора Максим Гришаев, основная часть нарушений допущена в Кольцово.
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