На Пермском тракте установят новые видеокамеры

Установка камер, по мнению заместителя начальника ФКУ «Уралуправтодор» Алексея Комольцева, заставит водителей транспортных средств соблюдать правила дорожного движения. Также предполагается, что установленные средства видеофиксации повысят безопасность на дорогах.

Напомним, что с 29 по 31 июля в Свердловской области проходило профилактическое мероприятие «Безопасная дорога» в рамках которого инспекторы ГИБДД привлекли к административной ответственности 3732 пешехода. Выявить нарушителей помогли в том числе и видеокамеры.