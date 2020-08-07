В Нижнем Тагиле на перекрестке возле Лисьей горы изменится режим работы светофоров

Переход от Лисьей горы до островка безопасности продолжит работу в соответствии заданной программой. А вторая половина — от островка безопасности до Музея-завода, будет работать в вызывном режиме, то есть для перехода необходимо нажать на кнопку для вызова зеленого сигнала.