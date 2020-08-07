В Нижнем Тагиле на перекрестке возле Лисьей горы изменится режим работы светофоров
Сегодня, 10:55ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле на перекрестке улицы Челюскинцев и Береговая-Ударная в августе 2020 года будет изменен режим работы светофоров, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Причиной изменений является запланированная реконструкция светофорного объекта с обустройством регулируемого пешеходного перехода через улицу Челюскинцев.
Переход от Лисьей горы до островка безопасности продолжит работу в соответствии заданной программой. А вторая половина — от островка безопасности до Музея-завода, будет работать в вызывном режиме, то есть для перехода необходимо нажать на кнопку для вызова зеленого сигнала.
Отмечается, что информационные таблички разместят на светофорных опорах.
Ранее в Нижнем Тагиле была изменена схема работы порядка десяти светофоров.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей