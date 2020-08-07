В Нижнем Тагиле началось асфальтирование одной из старейших улиц на Вые

Данная улица считается одной из самых старейших в микрорайоне. Она проходит по частному сектору и на ней все еще уложена брусчатка, срок службы которой уже подходит к концу.

В этом году в рамках национального проекта БКАД будет отремонтировано в общей сложности 23 объекта протяженностью более 30 километров. Общая стоимость работ составляет 626 миллионов рублей. Также были выделены дополнительные средства в размере 125 миллионов рублей на обустройство еще пяти дополнительных дорог.