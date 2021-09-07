Незаконно устроил оплату по «безналу» водитель маршрутки в Нижнем Тагиле

Безналичная система оплаты была замечены в маршрутке, передвигающейся по Нижнему Тагилу. Как стало известно, водитель решил принимать оплату за проезд с помощью перевода на свою карту «Сбербанк».

По словам очевидцев, мужчина управлял общественным транспортом на маршруте № 31. В администрации Нижнего Тагила пояснили, что данные сборы являются незаконными, поэтому теперь водителя проверит перевозчик, сообщает ИА «Все новости». Напомним, в июле стало известно, что тагильчане жалуются на водителей маршрута автобуса № 101, который перевозит до Николо-Павловского. Водители данного маршрута приняли решение не останавливаться на остановке «Высоковольтная». Они говорят об ее отмене, однако за 100 рублей могут высаживать пассажиров. Официальная же стоимость проезда насчитывает 21 рубль. Остановка Шредингера: дачники из Тагила ходят пешком вдоль трассы из-за бюрократии

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