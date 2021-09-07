Незаконно устроил оплату по «безналу» водитель маршрутки в Нижнем Тагиле

Незаконно устроил оплату по «безналу» водитель маршрутки в Нижнем Тагиле
Незаконно устроил оплату по «безналу» водитель маршрутки в Нижнем Тагиле
Сегодня, 22:06ТранспортФото: 1MI
Безналичная система оплаты была замечены в маршрутке, передвигающейся по Нижнему Тагилу. Как стало известно, водитель решил принимать оплату за проезд с помощью перевода на свою карту «Сбербанк».

По словам очевидцев, мужчина управлял общественным транспортом на маршруте № 31. В администрации Нижнего Тагила пояснили, что данные сборы являются незаконными, поэтому теперь водителя проверит перевозчик, сообщает ИА «Все новости».

Напомним, в июле стало известно, что тагильчане жалуются на водителей маршрута автобуса № 101, который перевозит до Николо-Павловского. Водители данного маршрута приняли решение не останавливаться на остановке «Высоковольтная». Они говорят об ее отмене, однако за 100 рублей могут высаживать пассажиров. Официальная же стоимость проезда насчитывает 21 рубль.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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