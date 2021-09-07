Работы на мосту на Циолковского в Нижнем Тагиле будут вестись в круглосуточном режиме

Работы на мосту на Циолковского в Нижнем Тагиле будут вестись в круглосуточном режиме
Работы на мосту на Циолковского в Нижнем Тагиле будут вестись в круглосуточном режиме
Сегодня, 11:56ТранспортФото: TagilCity.ru
С 15 сентября 2021 года рабочие на мосту на улице Циолковского в Нижнем Тагиле будут трудиться круглосуточно.

Сейчас строители выполняют работы по устройству подпорной стенки объекта, эти работы не были предусмотрены проектом и сметой, сообщил TagilCity.ru руководитель проекта Владимир Останин.

Устройство буронабивных свай сместило сроки сдачи примерно на месяц — строители много времени потратили на выбуривание рельсов. Тормозят ход строительства и другие трудности, на которые также тратятся ресурсы и время.

Учитывая сложившуюся ситуацию, принято решение с 15 сентября 2021 года перейти на круглосуточный режим работы на объекте.

Напомним, мост на улице Циолковского будет открыт в конце октября 2021 года вместо запланированной даты 10 сентября, в причинах сдвига сроков сдачи объекта разбиралось TagilCity.ru.

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