Работы на мосту на Циолковского в Нижнем Тагиле будут вестись в круглосуточном режиме

С 15 сентября 2021 года рабочие на мосту на улице Циолковского в Нижнем Тагиле будут трудиться круглосуточно.

Сейчас строители выполняют работы по устройству подпорной стенки объекта, эти работы не были предусмотрены проектом и сметой, сообщил TagilCity.ru руководитель проекта Владимир Останин. Устройство буронабивных свай сместило сроки сдачи примерно на месяц — строители много времени потратили на выбуривание рельсов. Тормозят ход строительства и другие трудности, на которые также тратятся ресурсы и время. Учитывая сложившуюся ситуацию, принято решение с 15 сентября 2021 года перейти на круглосуточный режим работы на объекте. Напомним, мост на улице Циолковского будет открыт в конце октября 2021 года вместо запланированной даты 10 сентября, в причинах сдвига сроков сдачи объекта разбиралось TagilCity.ru. Открытие моста на Циолковского в Нижнем Тагиле откладывается на конец октября 9 Фото Открытие моста по улице Циолковского после реконструкции планировалось на 10 сентября. Однако ряд событий отодвинул открытие. Что случилось?

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