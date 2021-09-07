Закрытие моста на Красноармейской в Нижнем Тагиле планируется с 10 сентября

Напомним, на данный момент мост на улице Красноармейская в Нижнем Тагиле имеет статус временного. Для перевода его в постоянную конструкцию было решено провести ремонт. Общая стоимость работ составляет 4,8 миллиона рублей. Конкурс на проведение работ выиграла местная компания ООО «Промтрансстрой». Она была единственным участником. Ей предстоит поднять основной пролет моста на 20 миллиметров со стороны улицы Серова, а также поменять опоры, обновить асфальт, укрепить откосы и убрать растительность с территории.