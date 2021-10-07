О разваливающемся транспорте в Екатеринбурге заявили в «Гортрансе»

О разваливающемся транспорте в Екатеринбурге заявили в «Гортрансе»
О разваливающемся транспорте в Екатеринбурге заявили в «Гортрансе»
Сегодня, 17:39ТранспортФото: 1MI
О тяжелом положении «Гортранса» в Екатеринбурге заявили представители профсоюза на встрече с правительством. Они пожаловались на низкие зарплаты, отсутствие денег на ремонт и нехватку кадров.

В ЕМУП «Гортранс» работает более пяти тысяч человек, компания ежедневно перевозит около 400 тысяч пассажиров. При этом средняя зарплата сотрудников составляет около 33 тысяч рублей.

Работники рассказали, что из-за занижения цены муниципальных контрактов более чем в восемь раз, у предприятия образовались многомилионные долги. По их словам, из-за отсутствия средств не ремонтируются составы и рельсы, а транспорт разваливается.

За полгода с предприятия уволилось 400 человек из-за низких зарплат и тяжелых условий труда. Из-за нехватки кондукторов водителям троллейбусов и автобусов приходится самостоятельно обилечивать пассажиров, что сказывается на графике работы общественного транспорта. Также дефицит водителей приводит к большим интервалам движения.

Несмотря на то, что проблема не раз рассматривалась властями, транспортники заявляют, что ситуация не меняется, а только ухудшается, пишет Е1.

Напомним, долг «Гортранса» за электроэнергию составил 140 миллионов рублей. Средства на погашения были выделены властями Екатеринбурга.

Сюжеты:
Екатеринбург
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